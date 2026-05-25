余らせがちなバルサミコ酢、サラダ以外の使い道で迷子になっている方も多いのでは？実は甘みと酸味のバランスが絶妙で、肉料理にも野菜料理にも合う優秀な調味料なんです。今回は、バルサミコ酢1本で家ごはんがぐっとおいしくなるレシピを4品ご紹介します。ぜひ毎日の献立にお役立てください。 ▼隠し味が決め手！「キノコ牛肉炒め バルサミコ風味」 牛薄切り肉とぶなしめじ、マッシュルームをにんにくの香りで炒め、隠し味に