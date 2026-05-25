■これまでのあらすじ単身赴任中の夫に会いに新幹線に乗った妻。息子がはしゃぎ疲れて妻の膝の上で寝てしまうと、息子の席に見知らぬ男性が座ってきた。そこは指定席だと伝えるが、男性は「空いてるんだから誰が座っても構わないだろう」「子どもは膝の上で十分」と勝手なことを言い出して…。息子と楽しい時間を過ごすために、私はふたり分の席を予約していたんです。それを勝手に「空いてる」と決めつけて座り込んで、横柄な態度