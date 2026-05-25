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◇出場選手登録なし◇同抹消【ソフトバンク】前田悠伍投手（再調整）【オリックス】山岡泰輔投手、B・シーモア内野手（いずれも再調整）【楽天】日当直喜投手、金子京介内野手（いずれも再調整）【西武】栗山巧外野手（再調整）【DeNA】入江大生投手（再調整）、D・ビシエド内野手（任意引退）【巨人】F・ウィットリー投手（登板機会なし）【中日】清水達也投手、O・カリステ内野手、大島洋平外野手（いずれも再調整）◇支