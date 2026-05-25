「マイナビオールスターゲーム2026」（7月28日東京ドーム、29日富山市民球場）のファン投票の第1回中間発表が25日にあり、高橋遥人投手（30）が先発投手部門でノミネート外から1位にランクインした。高橋は9年目で初の開幕ローテーション入りを果たすと、自身初登板となった3月28日の巨人戦（東京ドーム）で完封勝利。幸先よく白星をつかむと、以降も“無双投球”を披露。ここまで7試合に先発し4完封を含む5勝負けなし、防御率