「マイナビオールスターゲーム2026」（7月28日東京ドーム、29日富山市民球場）のファン投票の第1回中間発表が25日、行われた。阪神からは打率、打点、本塁打の“3冠”をひた走る三塁手部門の佐藤輝明内野手（28）らが6部門で1位にランクインした。先発投手部門では高橋遥人投手（30）が16781票、捕手部門では坂本誠志郎捕手（32）も16291票で1位となった。一塁手では大山悠輔内野手（31）が38698票、二塁手では中野拓夢内野