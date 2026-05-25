自民党の鈴木幹事長らと日本維新の会の中司幹事長らは25日、都内で会談し、国民民主党との連立について意見交換した。自民では、鈴木幹事長のほか参院幹部などからも国民民主の連立政権入りに期待する声が相次いでいる。維新でも、藤田共同代表が20日の会見で「連立合意がなし崩しになるなら了承できない」との言い回しで、自民と維新の合意事項が維持されるならば連立拡大を容認する考えを示している。会談後、取材に応じた維新の