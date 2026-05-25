「ハライチ」岩井勇気（39）が25日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。ゲストが紹介した超高級トマトジュースに衝撃を受ける場面があった。この日は「ママタレントスペシャル」として「思春期の子育て夫婦関係の悩み告白SP」と題し、17歳と15歳の娘を持つ佐田のほか、18歳の長女、15歳の長男、9歳の次女を持つタレントの山口もえ、5歳と1歳の娘を持つタレントの菊地亜美とともに出演した。ゲ