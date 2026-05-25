千鳥ケ淵戦没者墓苑で開かれた拝礼式で、新たに納骨する遺骨を受け取る上野厚労相＝25日午後、東京都千代田区第2次大戦中に海外などで亡くなった身元不明の戦没者を慰霊するため、厚生労働省は25日、東京都千代田区の千鳥ケ淵戦没者墓苑で拝礼式を開いた。硫黄島や旧ソ連などで収容され、遺族に引き渡せなかった193柱を新たに納骨した。式には遺族や高市早苗首相、秋篠宮家の次女佳子さまらが参列。上野賢一郎厚労相は式辞で「