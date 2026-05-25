日本テレビは２５日、都内で定例社長会見を行った。取締役専務執行役員の澤桂一氏は、同局のアニメ「名探偵コナン」シリーズでヒロイン・毛利蘭役の声優を約３０年務めた山崎和佳奈さんが４月１８日に病気のため６１歳で死去したことを受け、「非常にショッキングで残念なできごと。われわれはこの悲しみを乗り越えてしっかりと作品を応援していきたい」と話した。４月１０日に公開された劇場版では山崎さんが声を担当している