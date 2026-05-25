【第100話】 5月25日 公開 第100話「本性」を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月25日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第100話「本性」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第100話では海に到着し、水着に着替えるためにこころの兄と2人きりになり、こころとの関係を聞かれる桜太郎。そんな中、兄が女性に逆ナンパをされて……。 サンデ