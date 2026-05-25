2026年5月25日から29日までの5日間、コーヒーブランド「ジョージア」は渋谷エリアの3か所で「ジョージア休憩所」をオープンしています。休息時間をオトクにサクッと「ジョージア休憩所」は、働く人たちにとって"短時間でいい休憩が取れる場所"を日本中に広げていくための試み。イベント会場で指定のハッシュタグをつけてSNS投稿をすると、ジョージア製品が1本もらえます。今回は、東京・渋谷エリアの3か所に休憩所が期間限定でオー