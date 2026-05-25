カシオ計算機が大幅に３日続伸。ＳＢＩ証券は２２日、同社株の投資判断を３段階で真ん中の「中立」から最上位の「買い」に引き上げた。目標株価は１７００円から２０００円に見直した。決算と中期経営計画を踏まえ同証券では業績予想を増額修正した。２７年３月期の連結営業利益予想を２５０億円から２７５億円（会社計画２６０億円）に見直した。時計事業は、リング時計のヒットやＣａｓｉｏの海外での人気などの実勢を鑑みると