三井Ｅ＆Ｓが後場一段高となり、５０００円の大台に乗せる場面があった。２５日午後２時、１年ごとのローリング方式で更新する中期経営計画を公表した。２９年３月期の受注高を４５００億円（２６年３月期実績３１５８億円）、売上高を４４００億円（同３５３１億９６００万円）、営業利益を４２０億円（同３７６億４１００万円）に伸ばす目標を掲げ、評価されたようだ。保守・メンテナンスビジネスとともに、舶用推進シス