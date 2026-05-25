朝塗っただけでは不十分！日焼け止め塗り直しテク【UVケアの正解】【画像で見る】日焼け止めの塗り直しをする前にまずすること朝、日焼け止めを塗ったら、塗りっぱなしにしていませんか？日焼け止めは時間とともに効果が落ちるので、塗り直しが鉄則です。今回は、皮膚科専門医の泉先生に、日焼け止めの塗り直しテクニックやこまめに塗り直しができないときに便利なUVアイテムを教えてもらいました。皮膚科専門医 泉 さくら先生教