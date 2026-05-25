サンワサプライは、USB Type-Cケーブル1本でノートPCの機能を大幅に拡張できる「10in1ドッキングステーション（USB-CVDK22）」を発売した。HDMIによる4K出力、有線LAN、USBハブ、SD／microSDカードリーダー、オーディオ端子など、10ポートを搭載したオールインワンモデル。デスクに据え置いておけば、帰宅後やオフィスでケーブル1本を挿すだけで、瞬時に作業環境を復元できる。価格は1万3200円。●4K出力・有線LAN・カードリーダ