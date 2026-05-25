【写真】Stray Kidsフィリックス、ニューヨークにハーフパンツで佇む爆イケショット【動画】爽やかな帰国動画 Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。アメリカ・ニューヨークにハーフパンツ姿で佇むショットを公開した。 ■Stray Kidsフィリックス、マンハッタン橋を背にポーズ LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のショーに参加するため