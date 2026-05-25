25日15時現在の日経平均株価は前週末比1759.69円（2.78％）高の6万5098.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は645、値下がりは892、変わらずは26。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を246.39円押し上げている。次いでアドテスト が234.12円、ＳＢＧ が201.94円、ＴＤＫ が185.04円、キオクシア が179.28円と続く。 マイナス寄与度は27.76円の押し下げでＫＤＤＩ がトップ。以下、ファストリ