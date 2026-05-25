バンダイナムコエンターテインメントが発売する3D対戦格闘ゲーム「鉄拳8」は25日、シーズン3の追加プレイアブルキャラクターとして「範馬勇次郎」を発表しました。登場は2027年初頭を予定しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】範馬勇次郎は、板垣恵介氏による人気シリーズ「刃牙」に登場するキャラクター。主人公・範馬刃牙の父親で、“地上最強の生物”の異名を取ります。「鉄拳8」シーズン3のプレ