STARTO ENTERTAINMENTは25日、公式サイトとSNSアカウントを通じ、5月31日に開催される嵐の東京ドーム公演について注意を呼びかけた。【Xより】「マナーへのご理解とご協力を」STARTO社の呼びかけ投稿で「5月31日(日) 嵐 東京ドーム公演に関する注意事項」と題し、「5/31(日) に開催されるARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」東京ドーム公演において、会場およびその周辺の混雑を避けるため、公演のチケットをお持ちでない