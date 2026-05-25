モデル吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、子育てのルールについて語った。再婚後、ハワイへ移住し、3児を出産。長女は14歳、長男は8歳、次女は4歳になった。一昨年に離婚し、昨年から沖縄で家族4人での再スタートを切っている。番組では、その生活の様子に密着。スーパーへ買い物に行った際には、次女が食べたがる食べ物に対し、助言をしながら選択を任せる一幕