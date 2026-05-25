プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏（39）が25日、都内で会見し、6月6日に愛知県国際展示場で自身がプロモーターを務める世界戦興行を予定通り開催することを発表した。黒のスーツに濃紺のネクタイを着用して登場した亀田氏は「6月の愛知大会を無事に開催させていただくことが決まった。何とかここまで来ることができたので、大会まで時間はないが出場選手、関係者と最高の舞台をつくれるように引き続き頑張ってい