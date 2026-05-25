金の価格高騰を背景にして、鹿児島県を中心に、九州各地で金脈の調査が進んでいる。地元では新たな金山の開発による地域活性化や、自治体の税収増への期待が膨らむ。一方、金を使う伝統工芸品では原材料費の高騰で、業界関係者は頭を悩ませている。（渡部優斗）採掘現場ツアー「活発な火山活動で熱された地下水が循環している鹿児島は、金脈ができやすい」鹿児島県霧島市の山ヶ野金山で６日、かつての採掘現場を巡るツアーが