◇MLB ヤンキース2×-0レイズ(日本時間25日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がサヨナラ2ランでチームを勝利に導きました。両投手が好投を続け、0-0で迎えた9回は、先頭打者のトレント・グリシャム選手が四球で出塁。続くジャッジ選手は、ケビン・ケリー投手のインコースのシンカーをとらえ、逆方向の右中間スタンドへ運ぶ一発。17号2ランで熱戦に決着をつけました。これが日本時間5月11日以来、12試合ぶ