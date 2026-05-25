武雄競輪場で「第73回全日本プロ選手権自転車競技大会」が始まった。1キロタイムトライアルは新田祐大（40＝福島）が大会連覇。しかも大会新記録の好タイム（1分2秒421）で決めた「40歳で正真正銘の1位になれました。踏めている感じは良かったがタイムが出ているかは分からなかった。（2位の）菊池（岳仁）君とどう戦うか。入る前から凄いプレッシャーだったし、昨日の夜も緊張した。優勝に、大会新のおまけまでついてうれし