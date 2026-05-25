若手大物夫婦の誕生だ。２０２６年トップルーキーの藤原碧生（２６＝岡山）と人気女子レーサーの実森美祐（２９＝広島）が２５日、ボートレース浜名湖で結婚を発表した。この日はＳＧ第５３回ボートレースオールスターの前検日。２人揃ってレース場入りすると前検前に報道陣に結婚を報告、左手薬指の指輪を披露した。「入籍は４月９日です。占いでいい日だったので」と藤原が入籍の裏話を告白した。夫婦揃ってＳＧに出場する