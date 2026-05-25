サッカー日本代表に電撃招集されたＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）が、チームへの思いを語った。３７歳の吉田は、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）にはメンバー外となったものの、後日に国際親善試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）限定で追加招集が決定。２５日には千葉県内で代表合宿が始動し、吉田は国内組のＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）ら計１３人と練習を行った。練習後に取材に応じた吉田は、今回の代表活動参加に