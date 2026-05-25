岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズに激震が走った。１―４で敗れた２４日（日本時間２５日）の本拠地パイレーツ戦で投打の柱であるディラン・シーズ投手（３０）とウラジミール・ゲレロ内野手（２７）が、１イニング中に２人とも途中退場するアクシデントに見舞われた。先発したシースは５回二死からホルウィッツと対戦中、左足の違和感を訴えて降板。その裏の攻撃でゲレロは相手先発・ケラーの１４８キロシンカ