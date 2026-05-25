巨人は25日、ティマを支配下選手登録した。背番号は『50』に決まった。来日6年目のティマは今季ここまでファームで26試合に出場して、打率.303、3本塁打、13打点をマーク。24日のハヤテ戦では3安打4打点の活躍を見せていた。