日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）期間中の髪色変化に言及した。日本代表は２５日、Ｗ杯の国内壮行試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）へ向けて千葉市内で活動を開始させた。長友は３年半ぶりに代表復帰した盟友のＤＦ吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）らとともに汗を流した。トレーニング後、５大会連続メンバー入りした大ベテランは報道陣の取材に応じ、髪色について