米トランプ大統領が台湾の頼清徳総統と協議する意向を示していることについて、2026年5月22日放送の「深層NEWS」（BS日テレ）がとりあげた。トランプ大統領が武器売却などについて台湾の頼清徳総統と直接協議する意向を示したと伝えられるが、この「直接協議する」と言うところが、大問題なのだという。直接協議が実現すると、1979年の国交断絶以来アメリカと台湾トップの直接協議が実現すると、1979年の国交断絶以来となる。右松