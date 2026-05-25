60を超えて様々な変化がありましたみなさん、ごきげんよう。同窓会で出会う同級生が、みんな七福神に似てきた石塚英彦です。今回は、還暦を過ぎて変わったことについて書かせていただきます。今年の２月で私は64歳になりました。呑気なもので、還暦を過ぎたという実感がありません。過去にお邪魔した飲食店に飾られている写真を見ても、20年前からほとんど見た目が変わっていないのです（笑）。恥ずかしい話、20年前に着ていたオー