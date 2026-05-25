米半導体大手エヌビディアの勢いが続いている。5月20日に発表した決算では、売上高が前年同期比85%増の816億ドルとなり、過去最高を更新した。生成AIの広がりを支える企業として注目度は高く、「NISAで買ってみたい」と感じた人もいるのではないか。【こちらも】新NISAにおける資産形成格差長期積立の継続性を左右する「規律」の正体好決算のニュースが広がると、SNSでもエヌビディアや半導体株への関心は高まりやすい。含み