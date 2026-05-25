イオンタウンは、JR沼津駅北口の大型商業施設「イシバシプラザ」跡地に「イオンタウン沼津」（静岡県沼津市高島本町）の進出を決めた。地域住民が普段使いできる商業施設で、丸井沼津店や西武百貨店沼津店の閉店以来、活力を失っている沼津駅前のにぎわいにも貢献しそうだ。【こちらも】「イオン八王子滝山」、6月26日グランドオープンへ建設場所は、沼津駅北口から歩いて10分足らずの県道162号線沿い。広さ約3万2,000平方メー