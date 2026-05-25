●Switch2の値上げ問題で株価低迷が続く任天堂任天堂の株価低迷が続いている。1月5日に付けた年初来高値1万890円から、5月15日の年初来安値6,849円まで約4,000円も値下がりしている。【こちらも】AIブームでゲーム株に逆風、ソニー・任天堂の分かれ目は価格転嫁力と需要株価下落の原因の1つとされているのが、主力製品「Switch2」の値上げ問題である。生成AIの急速な普及からゲーム機向けメモリの調達コストが上昇しており、対