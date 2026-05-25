「水が変色していて、水中の細菌により一部の市民が入院したとの報告を受けている」と投稿したテキサス州の女性が、虚偽の緊急事態を報告して公的機関を扇動した疑いで逮捕されました。Woman files lawsuit after arrest for Facebook post concerning Trinidad water supply issues | FOX 4 Dallas-Fort Worthhttps://www.fox4news.com/news/woman-arrested-facebook-post-concerning-trinidad-water-poisoningTexas Woman Arrest