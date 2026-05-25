映画『廃用身』のスペシャルトークショーが、22日に開催。監督を務めた吉田光希、特別ゲストとして吉田恵輔、MCに映画評論家・森直人が登壇し、映画制作の裏側から作品テーマまで、多岐にわたるトークを繰り広げた。【写真】吉田光希監督が、塚本晋也監督作品の現場で先輩だった吉田恵輔監督と対談！本作は、主人公である異人坂クリニックの院長・漆原糾（染谷将太）が、患者である高齢者の廃用身（麻痺などにより、回復見込み