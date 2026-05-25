女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２６日に、第４２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）千佳子の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りんや直美たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古