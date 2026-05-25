巨人は２５日、育成選手のフリアン・ティマ外野手（２１）を支配下登録すると発表した。背番号は「０１３」から「５０」に変更となることが決まった。将来の大砲候補として期待され、２１年に１６歳の若さで巨人と育成契約。入団時に身長１９３センチ、体重８６キロと細身だったドミニカンはトレーニングを重ね、１１１キロまで体重増。規格外のパワーで２軍通算２６本塁打を放っている。６年目の今季は「パワーと長打力をアピ