5人組グループ・ACEesの浮所飛貴、深田竜生が、26日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』宝くじに当たって億万長者になった男性の大逆転人生！」（毎週火曜後9：00）に出演する。【番組カット】笑福亭鶴瓶とともに…！レギュラーを務める松島聡スタジオでは、ゲストが「思わず自慢したくなった」出来事をトークする。アイドルや芸能界に憧れがあったという浮所は、仕事を初めて1、2年経った頃の出来事を話す。「バ