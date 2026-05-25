俳優の畑芽育が、26日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』宝くじに当たって億万長者になった男性の大逆転人生！」（毎週火曜後9：00）に出演する。【番組カット】笑福亭鶴瓶とともに…！レギュラーを務める松島聡スタジオでは、ゲストが「思わず自慢したくなった」出来事をトークする。畑は「自分が出演させてもらった映画を、なるべく劇場に見に行くようにしている」という。「バレたい」という気持ちがあり、