不二家は、同店ならではのこだわりを詰め込んだ、新たな“生ドーナツ”を6月1日に発売する。【写真】どれにしようか迷う…「不二家の生ドーナツ」3種ドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」を2024年9月にオープンして以来、現在全国に21店舗を展開。新たに発売される「不二家の生ドーナツ」は、米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げたほどよい弾力のあるドーナツ生地に、同店自慢のシャンテリークリームや、こだわりの