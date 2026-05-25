レインボー・池田直人が、１９日、ＡＢＥＭＡ「時計じかけのマリッジ」に出演した。３０日後の結婚式までに結婚相手を見つけるというルールで進行する婚活リアリティ番組。ＡＢＥＭＡの初代専属アナウンサー・西澤由夏が参戦していることでも話題になっている。西澤アナと親交の深い池田は、西澤アナの“婚約者”に「これ、本当にリアルで考えてほしいんですけど。『婚姻届を出しに行きます。池ちゃんに証人頼もう。２人で（