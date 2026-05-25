不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」では、サンリオが6月27日・28日横浜・みなとみらいで開催する人気イベント「サンリオフェス2026」とコラボレーションした「SANRIO FES milkyサンデー」（各600円）を、横浜のMARK IS みなとみらい店、横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定で25日から6月末頃まで発売する。さらに、2026年に30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーション商