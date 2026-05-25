カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」は、今年7月に創業48周年を迎える。今回、日頃の感謝を込めたお得なキャンペーン「カプリチョーザ 大創業祭」を開催。【写真】不動のナンバーワンを誇る「トマトとニンニクのスパゲティ」その第1弾として、6月4日から7月9日の毎週木曜日（6月4日／11日／18日／25日、7月2日／9日の計6日）は、午後5時からのディナータイム限定で、「トマトとニンニクのスパゲティ」をはじめとする創業当