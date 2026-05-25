『Happy Mother’s Day！〜母に感謝のコンサート 2026 in TOKYO〜』が5月6日、東京・サントリーホールで開催された。5回目の開催となる今年も満員御礼となり、「この世界の全ての母親に感謝の思いを込めて、音楽の花束を贈ろう」というテーマのもと、歌、演奏、朗読を通して感謝の思いが届けられた。【写真】豪華アーティストによるステージ『Happy Mother’s Day！〜母に感謝のコンサート 2026 in TOKYO〜』ライブ写真がたっぷ