タレントの薬丸裕英（60）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。毎朝のルーティンを明かした。女優の岡江久美子さんとともに薬丸がMCを務めたTBSの朝の生活情報番組「はなまるマーケット」は、1996年に放送を開始。2014年3月末に終了すると、翌週からは、テレビ東京「なないろ日和！」（月〜金曜前9・26）がスタートした。今年2月に還暦を迎えた薬丸は「今年で朝の生放送を30年続けてまし