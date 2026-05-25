26日から開幕する「日本生命セ・パ交流戦」の開幕前日会見が25日に都内で行われ、DeNAからは松尾汐恩（21）が登壇した。【写真で見る】対戦したい選手・意識する同世代の選手は？ともに登壇したソフトバンクの木村光（25）から対戦したい相手として同期入団の松尾が指名されると、松尾は「高校の後輩で、すごい生意気なので（笑）」と23年ドラフト1位でソフトバンクに入団した投手・前田悠伍（20）を指名した。前田は松尾の大阪桐