華奢に見えて、実は筋力あり。オリエンタルラジオの藤森慎吾が5月23日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」に生出演して、ハードな腕立て伏せをカメラの前で実演した。【映像】オリラジ藤森、美しい筋トレ姿文字通り、カフェがコンセプトの当番組は、ボートレース予想やミニゲームで楽しむ内容。最終的に多くポイントを獲得したチームが勝者で、この日は2.5次元俳優・桜庭大翔、モデル・上ノ堀結愛、ボート