日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行った。同局の福田博之社長が6月22日開催予定の株主総会終結をもってスタジオジブリの社長を退任することを受け、スタジオジブリの社長としての成果を語った。スタジオジブリは14日に公式サイトを更新。福田社長が6月22日開催予定の株主総会終結をもって退任することを発表した。後任には現取締役で、日本テレビコンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリストの依田謙一