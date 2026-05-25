村上農園は4月30日、「トップメーカーだから知っている 永久保存版 豆苗完全攻略本＝写真」を発刊した。発芽野菜の大手メーカーである村上農園が、豆苗を製造販売してから30年が経過。豆苗は、手ごろな価格で入手しやすい上、栄養価も高く、再生栽培も可能な“コスパ最強野菜”として日本の食卓に広く定着してきた。同書は豆苗の魅力を一冊に凝縮。メーカーだからこそ知る「失敗しない再生栽培のコツ」や時短・栄養満点なア